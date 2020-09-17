صالح لشيوخ كركوك: حكومة الكاظمي حريصة باتجاه حسم المشاكل وهناك إجراءات تصب في هذا الإطار

2020/09/17 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، عن وجود حوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكليّ، يستند على الدستور.





جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، الخميس، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك.

واكد صالح بحسب البيان الرئاسي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، على" ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المحافظة الأصليين، كونهم الاعرف بأحوال مدينتهم"، مشيرا الى أن" سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، وفرض الأمر الواقع والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية".

وأشار الى" وجود حوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكليّ، يستند على الدستور، ويضمن الاستقرار والتعايش السلمي للكركوكليين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الأمر الواقع".

وأضاف صالح أن" القرار في كركوك يجب أن يكون بيد أهلها الذين أثبتوا انهم أخوة متحابون ومتسامحون"، لافتاً الى" ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل"، مشددا على" ضرورة منع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار".

وأكد أنه" ومن موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام القضايا والهموم المختلفة لأهلها"، مشيرا الى أن" حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حريصة باتجاه حسم المسائل والمشاكل العالقة"، منوهاً الى" وجود إجراءات متخذة على الصعد كافة تصب في هذا الإطار".

ولفت رئيس الجمهورية الى أن" كركوك مدينة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وينبغي ان تنعكس هذه المميزات على أهلها، منوهاً الى أن كركوك يجب ان تكون مثالاً لما يمكن ان تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار".

وقدم الوفد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حرصة ومتابعته المتواصلة لأوضاع المدينة واهلها، وثمّنوا دوره الكبير في التعاطي مع التحديات التي تواجه المدينة وأهلها.

وتابع البيان" كما استمع رئيس الجمهورية بشكل مستفيض الى الوفد عن المشاكل التي تعاني منها المدينة، متعهداً بمتابعتها والعمل على حسمها بما يحقق الأمن والاستقرار والحياة الحرّة الكريمة لأهلها".

وفاء الفتلاوي

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