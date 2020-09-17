ادعاء كردستان يوجه رسالة للإدعاء العام الإتحادي بشان جريمة المنصور

2020/09/17 | 17:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]وجهت رئاسة الادعاء العام في إقليم كردستان، الخميس، رسالة إلى الإدعاء العام الاتحادي في العراق والرأي العام بشأن جريمة اغتيال المحامية شيلان وعائلتها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

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