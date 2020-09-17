وزير الخارجية يبحث تفعيل اتفاقية الشراكة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

2020/09/17 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر، جملة من الملفات الاقتصادية والأمنية والتعاون المشترك، بين البلدين. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، إن "الجانبين بحثا التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، كما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية تعزيز العلاقات الثنائيّة عبر تفعيل اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".

وقدّم الوزير وفقا للبيان، "استعراضاً لمستجدات الأوضاع السياسيّة في العراق والمنطقة، واستعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات على وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة"، مُشِيداً "بالدور الإيجابيّ الذي يُؤدّيه العراق في التخفيف من الأزمات والتوترات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط، مُؤكّداً في الوقت ذاته أنّ الحُكُومة العراقية ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تطرّق ايضا إلى الدور المحوريّ الذي يُؤدّيه العراق في مجال مُحارَبة الإرهاب".

من جانبه، أشاد مكاليستر بحسب البيان، "بموقف العراق المُتوزان من الأحداث الجارية في المنطقة"، مؤكدا، "دعم الاتحاد الأوروبيّ للعراق سياسيّاً واقتصاديّاً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة".

وتابع البيان، أنه "وأشاد مكاليستر بجُهُود الحُكُومة العراقيّة في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ"، واكد دعم البرلمان الأوروبيّ للعراق في حربه ضدّ الإرهاب، كما أبدى ثقته في الحكومة، ونجاحها في استحقاقتها خُصُوصاً إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعِيد ثقة الناخب العراقيّ بالعمليّة السياسيّة".

ولفت إلى أن "مكاليستر أعرب عن رغبة لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ باستضافته في لجنة العلاقات الخارجيّة، ليُطلِع البرلمان على آخر تطوُّرات الوضع في العراق".

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