بحكم قضائي.. ميسي يصبح

2020/09/17 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء الأوروبي، الخميس، منح نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الحق في تحويل اسمه لعلامة تجارية، بعد معركة قضائية دامت تسع سنوات ضد شركة إسبانية تحمل اسم مشابه.

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