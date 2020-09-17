صالح يؤكد على ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الدستور وأهالي المحافظة الأصليين

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس 17 أيلول 2020، ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الدستور وأهالي المحافظة الأصليين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل اليوم الخميس 17 أيلول 2020 في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك".

وشدد صالح، بحسب البيان "على ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المحافظة الأصليين، كونهم الاعرف بأحوال مدينتهم"، مشيرا الى أن "سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، وفرض الأمر الواقع والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية".

واشار إلى "وجود حوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكليّ، يستند على الدستور، ويضمن الاستقرار والتعايش السلمي للكركوكليين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الأمر الواقع".

وتابع أن "القرار في كركوك يجب أن يكون بيد أهلها الذين أثبتوا انهم أخوة متحابون ومتسامحون"، لافتاً الى "ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة منع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان أنه "من موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام القضايا والهموم المختلفة لأهلها"، مشيرا الى أن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حريصة باتجاه حسم المسائل والمشاكل العالقة".

ونوه الى "وجود إجراءات متخذة على الصعد كافة تصب في هذا الإطار".

ولفت صالح إلى أن "كركوك مدينة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وينبغي ان تنعكس هذه المميزات على أهلها"، منوهاً الى أن "كركوك يجب ان تكون مثالاً لما يمكن ان تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار".

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