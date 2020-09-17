وزير التخطيط يعلن تشكيل المجلس التنسيقي المشترك مع الاردن ومصر

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الخميس، عن صدور امر ديواني بتشكيل المجلس التنسيقي، العراقي- الاردني- المصري، في ضوء نتائج القمة الثلاثية، بين البلدان الثلاثة، التي عقدت في العاصمة الأردنية مؤخرا.وأشار الوزير، بحسب بيان للوزارة اليوم ، الى :" ان تشكيل هذا المجلس، جاء بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، والسعي لتوسيع الشراكات الستراتيجية المتعددة، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة، وتكامل المصالح بينها"، مضيفا :" ان المجلس سيتولى التنسيق المشترك، لزيادة حجم التعاون والدعم المتبادل".ولفت وزير التخطيط، إلى ان المجلس سيكون برئاسته، ويضم في عضويته وزراء النفط والإعمار والصحة، والصناعة والشباب والكهرباء، بالإضافة إلى الامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكلاء عدد من الوزارات، وسفيري العراق، في كل من مصر والأردن، مبينا :"ان عدة لجان سيتم تشكيلها ضمن إطار عمل المجلس، وهي لجنة النقل والاستثمار والإعمار- لجنة الطاقة والصناعة- اللجنة المالية والمصرفية- اللجنة السياسية والأمنية- لجنة التعليم والشباب - اللجنة الثقافية والإعلامية، واللجنة الزراعية./انتهى8

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