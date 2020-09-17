برهم صالح يؤكد ضرورة معالجة اوضاع كركوك بالاحتكام الى الدستور واهالي المحافظة

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة معالجة الاوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، واهالي المحافظة الاصليين.وقال صالح خلال استقباله وفدا من وجهاء وشيوخ المحافظة :" ان سكان كركوك تضرروا كثيرا بسبب اجراءات الاستبداد والفساد وفرض الامر الواقع والتهميش والتحديات الامنية المختلفة ،خلال الفترات الماضية"./ انتهى10

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