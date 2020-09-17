وسم مقتل شيلان دارا يتصدر ترند العراق..

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح وسم (#شيلان_دارا ) كل الوسومات العراقية التي وصلت الترند لهذا اليوم الخميس، ويحكي عن اغتيال الناشطة شيلان دارا وابيها وامها بعد اقتحام شقتهم في...

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