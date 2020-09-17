مخطوطات أثرية سرقت من كنيسة في الموصل تعاد لمكانها

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقوال حارس مدرسة سرق مخطوطات وكتب دينية أثرية تابعة للكنيسة الشرقية في الموصل....

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