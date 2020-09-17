بلاسخارت تزور ايران قريبا

2020/09/17 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت لدى لقائها السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي اليوم الخميس انها ستزور طهران قريبا....

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