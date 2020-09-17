2020/09/17 | 17:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت السلطات العراقية الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 84 وفاة و4326 اصابة جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. 84 وفاة و4326 اصابة جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).