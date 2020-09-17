2020/09/17 | 17:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربة جوية للتحالف تنسف 4 مخابئ لداعش في جبال حمرين

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