السلطات التركية تعتقل 16 عراقيا في أنقرة

2020/09/17 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن الأمن التركي توقيف 16 عراقيا بتهمة التواصل مع داعش الإرهابي.

وبحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”: “أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع داعش الإرهابي”.

وأشارت الوكالة إلى أن “ذلك تم في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، الخميس”.

ولفتت الوكالة إلى أن “قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين”.



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