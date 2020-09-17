الأمن الوطني يلقي القبض على اربعة عناصر مما يسمى بديوان الجند في نينوى

2020/09/17 | 17:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بناءً على معلومات استخبارية وبعملية خاطفة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اربعة عناصر من عصابات داعش منضوين في ولاية نينوى الارهابية ويعملون فيما يسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين؛ وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الأجهزة الأمنية ومواجهتم خلال عمليات التحرير؛ اذ تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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