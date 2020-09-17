العراق.. عملية امنية تطيح بعدد من عناصر ديوان الجند (صور)

2020/09/17 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، القاء القبض على اربعة عناصر مما يسمى بديوان الجند التابع لتنظيم داعش في نينوى.

وذكر الجهاز في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه"بناء على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اربعة عناصر من داعش منضوين في ولاية نينوى".

واضاف البيان "ان العناصر الاربعة يعملون فيما يسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين، وقد جرى تدوين اقوالهم اصوليا، واعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الأجهزة الأمنية ومواجهتم خلال عمليات التحرير."

واشار البيان "انه تم احالة العناصر الاربعة الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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