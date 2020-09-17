2020/09/17 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، اليوم الخميس، قائممقامية قضاء شط العرب بتسمية أحد الشوارع في محافظة البصرة بإسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.وقال العيداني، في بيان، صدر عن مكتبه الاعلامي، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”: إنه “تخليداً لذكرى الشهيد المجاهد ابو مهدي المهندس وتكريماً وعرفاناً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني يوجه بتسمية شارع بإسم ’أبو مهدي المهندس’ في محافظة البصرة المركز الخبري الوطني.

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