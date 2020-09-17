هل سيكون العراق جزء من التطبيع الاسرائيلي العربي؟

2020/09/17 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد المحلل السياسي عباس العرادوي، الخميس،ان الولايات المتحدة الامريكية غير قادرة على اجبار العراق على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “واشنطن غير قادرة على جعل العراق جزء من التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت اي ظرف، والسبب يعود الى وجود المرجعية الدينية الرشيدة في البلاد، فضلاً عن وجود فصائل المقاومة”.

واضاف أن “هناك مقاومة عربية تمسك الارض وتحمي القضية العربية، اما تطبيع البحرين والامارات مع الكيان الصهيوني فلن يأثر شيئاً على القضية العربية”، مبينا ان “قوى الممانعة في العراق لن تسمح بالتطبيع مع الكيان”.

وكانت البحرين والامارات قد اعلنت بشكل رسمي مع الكيان الصهيوني برعاية الرئيس الامريكي.



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