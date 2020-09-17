المالية النيابية: العجز بموازنة 2020 مهول وارتفع لـ 80 ترليون دينار

2020/09/17 | 17:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن وجود عجز مهول في مسودة الموازنة 2020 التي صوت عليها مجلس الوزراء تصل الى 80 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ انه تم الاطلاع على نسخة من مسودة مشروع قانون موازنة 2020 التي صوت عليها مجلس الوزراء لرفعها الى مجلس النواب”.

واضاف ان “نسبة العجز فيها مرتفع عما كان متوقع ويصل الى 80 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “نسبة العجز كبيرة ورقم مهول الان ان الحكومة لاتريد الاعتراف بالعجز وتفنده تحت ابواب اخرى”.

واوضح ان “الموازنة فيها اخطاء ومغالطات كبيرة التي صوت عليها مجلس الوزراء سيتم الكشف عنها في قادم الايام”.انتهى25و

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