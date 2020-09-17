2020/09/17 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4326 اصابة بـ وباء كورونا و 3859 حالة شفاء اضافة الى وفاة 84 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعتين

نقيب الصحفيين ومحافظ بغداد يبحثان ملف توزيع الاراضي على الصحفيين

منذ ساعتين

المنافذ الحدودية: ضبط (10) حاويات بداخلها مواد ممنوع استيرادها في منفذ أم قصر الشمالي

منذ 5 ساعات

الشاعر عادل محسن في ذمة الله

منذ 7 ساعات

وزير التربية يوجه باعتماد معدل (95%) للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد

منذ 8 ساعات

بعد اندثار معالمه..



الامانة تباشر بتطوير شارع ابن كثير

منذ 8 ساعات

مصرف الرافدين: سلفة 25 مليون للموظفين بدون كفيل

منذ 24 ساعة

التربية تُحدد شروط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي المقبل

منذ يوم واحد

امانة بغداد تصادر الاراكيل من متنزهات الشعلة

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4357 اصابة 82 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

الصحة تستكمل اجراءات تعيين 800 درجة وظيفية من درجات الحذف والاستحداث

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4326 اصابة 84 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4326 اصابة 84 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).