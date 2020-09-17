عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3859 حالة شفاء و84 وفاة

2020/09/17 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 4326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3859 حالة شفاء و84 وفاة.

– الصحة: مجموع حالات الشفاء: 241100 بنسبة شفاء 78.4 بالمئة.

– الصحة: مجموع الاصابات: 307385 إصابة.

– الصحة: الحالات الكلية تحت العلاج: 57953 حالة.

– الصحة: الراقدون في العناية المركزة: 586 حالة.

– الصحة: مجموع الوفيات: 8332 حالة.

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