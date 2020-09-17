العاصمة “تحت المراقبة”.. الاف العدسات ستغطي شوارع بغداد  قريبًا

2020/09/17 | 17:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس ان قيادة عمليات بغداد وجهت بالشروع بحملة واسعة لنصب كاميرات المراقبة في المباني الحكومية وغير الحكومية والاماكن العامة في العاصمة.

وبحسب المصدر، فان الحملة تشمل تنصيب كاميرات في المنازل التي تغطي مسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا، وتنصيب كاميرات في بالكونات المكاتب والشركات في طوابق البنايات العالية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر.

واشار المصدر الى ان الحملة تتضمن تنصيب كاميرات على سياجات مرآئب وقوف العجلات تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر، وتنصيب كاميرات على جدران الملاعب الخماسية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر ومن جميع الجهات.

ونوه البيان ان الحملة تشمل ايضا تنصيب كاميرات في المؤسسات الحكومية والمدارس ومحطات الوقود والكهرباء ومولدات الكهرباء الاهلية.

وتزايدت في الآوانة الجرائم الجنائية في بغداد وكان اخرها قتل اسرة كوردية مؤلفة من ثلاث افراد تقطن منطقة المنصور احدى ارقى المناطق في العاصمة.

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