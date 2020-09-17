الامانة تعلن المباشرة بصيانة تخسف في انبوب رئيسي شمال شرق بغداد

2020/09/17 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن مباشرة كوادرها في صيانة تخسف بانبوب رئيسي في خط السحب الخاص بمحطة امطار حي القاهرة شمال شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية، باشرت بصيانة التخسف الحاصل في خط السحب الخاص بمحطة امطار القاهرة بعمق يصل الى 6 امتار تحت الارض وبطول يتجاوز 240 متراً”، مبينة ان “الانبوب يعتبر من الاقطار العملاقة ضمن مدينة الاعظمية حيث يبلغ قطرة 800 ملم ضمن شارع ابي طالب شمال شرق العاصمة”.





واشارت الى ان “الدائرة البلدية، وضعت سقفاً زمنياً لا يتجاوز الايام المعدودة لانجاز العمل وادخال الخط الخدمة مرة اخرى والذي سيساهم بشكل اساسي بسرعة تصريف مياه الامطار سيما عن عدد من المحلات السكنية ضمن مدينة الاعظمية“.

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