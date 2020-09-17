فؤاد حسين من بروسكل: العراق دولة واعدة وتملك المستقبل ونطالب دول الجوار باحترام السيادة

2020/09/17 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضح وزير الخارجيّة فؤاد حسين من بروكسل، وهي المحطة الثانية للجولة الرسميّة التي يُجريها في عدد من الدول الأوروبيّة أنّ العراق دولة واعدة وتملك المستقبل.وقال حسين" نُحاول أن نُوضّح لدول الجوار أنّنا نرغب في إقامة علاقات مُتوازنة...ونطلب من دول الجوار احترام سيادة العراق، وعدم التدخّل في شُؤُونه".جاء ذلك خلال استضافة، اليوم الخميس، من قبل نادي الصحافة الأوروبيّ بالعاصمة البلجيكيّة بروكسل.وبحسب البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" حسين بين خلال الاستضافة أنّ العراق يتطلّع إلى توسيع علاقاته مع الدول الأوروبيّة، وتوسيع التعاون معها في المجالات كافة، داعياً الشركات الأوروبيّة إلى الاستثمار خُصُوصاً في مجال الطاقة، والصناعات النفطيّة، والغازيّة".ولفت وزير الخارجية إلى أنّ" العراق يسعى لإيجاد علاقات مُتوازنة مع دول الجوار، وعدم استخدام أراضيه ضدّ أيّ دول الجوار، مُشدّداً على ضرورة احترام سيادة العراق، وحرمة أراضيه، وعدم التدخّل في الشأن الداخليّ، وأفصح بالقول: نطلب من دول الجوار احترام سيادة العراق، وعدم التدخّل في شُؤُونه".وفي معرض إجابته عن أسئلة عدد من الصحفيّين تطرّق حسين إلى الحديث عن مُستجدّات الأوضاع السياسيّة والأمنية في العراق، مُنوّهاً ان" العراق واجه تحدّيات عدّة، ومنها الإرهاب، وهُبُوط أسعار النفط العالميّة، ومُواجَهة جائحة كورونا"، مُبيّناً" نُحاول التعامل مع فايروس كورونا بالتعاون مع الدول المُختلِفة"، لافتاً إلى أنّ" تراجُع أسعار النفط أدّى إلى ما يُشبه الأزمة الاقتصاديّة".وفي الشأن الأمنيّ حذر وزير الخارجية من أنّ" تنظيم داعش الإرهابيّ ما يزال يُشكّل تهديداً للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، ويُحاولون إعادة تنظيم أنفسهم في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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