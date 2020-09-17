ادعاء الاقليم يطالب بسرعة انجاز التحقيق في مقتل العائلة الكردية

2020/09/17 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت رئاسة الادعاء العام لاقليم كردستان، الخميس، بسرعة انجاز التحقيق في مقتل العائلة الكردية ببغداد.وذكرت رئاسة الادعاء في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" جريمة بشعة ومروعة وفاجعة كبيرة تعرضت لها عائلة عراقية كوردية في العاصمة بغداد، والتي هي جريمة ارهابية وغير اخلاقية ومقززة ووحشية وضد القيم الانسانية".واضافت" حيث تم قتلهم والتمثيل بجثثهم من قبل ذئاب بشرية ارتكبت فعلتها الشنعاء بكل المقاييس"، داعية جهاز الادعاء العام في العراق الاتحادي ومجلس القضاء الاعلى العراقي وكافة الجهات المسؤولة الى" اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقاء القبض على جميع المتهمين وسرعة انجاز التحقيق وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم العادل". وبينت ان" الجريمة تتوفر فيها كافة ظروف التشديد وقد مست الامن والشعور الانساني للجميع"، مطالبة كافة السلطات في العراق بـ"المحافظة على ارواح المواطنين الابرياء لان حماية المواطنين هو من صلب واجبات الدولة واجهزتها الامنية".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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