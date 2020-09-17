الخطوط الجوية العراقية تكشف عن “قائمة مزدحمة” بالمسافرين خلال رحلات شهر آب

2020/09/17 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، نقل نحو 31 الف مسافر من والى محطة مطار بغداد الدولي عبر اسطولها الجوي خلال شهر آب من العام الجاري.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقت “يس عراق”، إن “وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي يشرف بشكل مباشر على خطة عمل الشركة و تطوير ادائها”.

وأشار إلى أن “هذه الاعداد توزعت على (171) رحلة مباشرة نُفذت الى مختلف الوجهات التي يقصدها الناقل الوطني المحلية والاقليمية والدولية في مواعيدها المحددة”.

وتابع أن “خطة العمل في الخطوط الجوية تسير بأنسيابية عالية في جميع المحطات الداخلية والخارجية والتي تحرص على تقديم خدمات متميزة للمسافرين الكرام وتلبية جميع متطلباتهم مع اهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية للحد من خطر الاصابة بفيروس كورونا”.

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