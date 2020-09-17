فيديو.. نجاة جاكى شان من حادث غرق: شعرت بقوة إلهية تساعدني

2020/09/17 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرض النجم العالمى جاكى شان ، لحادث غرق إثر إنقلاب قاربه تحت الماء، أثناء تصوير فيلمه الجديد “Vanguard” ، برفقة ممثلة أخرى، وتمت محاصرتهما بين القارب والصخرة.وروى جاكي شان ، البالغ من العمر 66 عاماً ما حدث ، قائلا: أن القارب انقلب به تحت الماء ، وظل عالقا لأكثر من دقيقة […]

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