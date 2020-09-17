2020/09/17 | 17:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 4326 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق اليوم الخميس.وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي، ان عدد حالات الشفاء بلغ 3859 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 84 حالة. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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