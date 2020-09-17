كوردستان ..الادعاء العام في الاقليم يوجه طلبا لبغداد بقضية

2020/09/17 | 17:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

طالبت رئاسة الادعاء العام في اقليم كوردستان يوم الخميس السلطات الامنية العراقية بالقاء القبض على جميع المتهمين في قضية قتل اسرة كوردية في بغداد، واصفة الجريمة بأنها "ارهابية".

وقالت الرئاسة في بيان ، ان "جريمة بشعة ومروعة وفاجعة كبيرة تعرضت لها عائلة عراقية كوردية في العاصمة بغداد، وا...

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