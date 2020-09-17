صالح يلتقي وفداً من كركوك: نحو إبعاد المدينة عن الخلافات والأزمات

2020/09/17 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس،على ضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن التعايش وفق الدستور وبعيداً عن فرض الأمر الواقع.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 ايلول 2020)، إن صالح وخلال لقائه وفد من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك، أكد على "ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المحافظة الأصليين، كونهم الاعرف بأحوال مدينتهم"، مشيراً إلى أن "سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، وفرض الأمر الواقع والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية".

وأشار صالح إلى "وجود حوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكي، يستند على الدستور، ويضمن الاستقرار والتعايش السلمي للكركوكيين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الأمر الواقع".

وأضاف، أن "القرار في كركوك يجب أن يكون بيد أهلها الذين أثبتوا انهم أخوة متحابون ومتسامحون"، لافتاً الى "ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل".

وشدد على "ضرورة منع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار".

وأكد رئيس الجمهورية أنه "ومن موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام القضايا والهموم المختلفة لأهلها"، مشيراً إلى أن "حكومة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي حريصة باتجاه حسم المسائل والمشاكل العالقة، منوهاً الى وجود إجراءات متخذة على الصعد كافة تصب في هذا الإطار".

ولفت الى أن "كركوك مدينة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وينبغي ان تنعكس هذه المميزات على أهلها وان تكون مثالاً لما يمكن ان تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار".

وبحسب البيان، قدم الوفد "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حرصة ومتابعته المتواصلة لأوضاع المدينة واهلها، وثمّنوا دوره الكبير في التعاطي مع التحديات التي تواجه المدينة وأهلها".

واستمع صالح "بشكل مستفيض الى الوفد عن المشاكل التي تعاني منها المدينة، متعهداً بمتابعتها والعمل على حسمها بما يحقق الأمن والاستقرار والحياة الحرّة الكريمة لأهلها".

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