رئيس لجنة الشباب والرياضة ونائبه يزوران نقابة الصحفين العراقيين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي برفقه نائب رئيس اللجنة النائب ديار طيب اليوم الخميس 17/9/2020، نقابة الصحفين العراقيين.وبحث النائبين عليوي وبرواري خلال لقاءهما نقيب الصحفين السيد مؤيد اللامي بحضور رئيس اتحاد الصحافة الرياضية السيد خالد جاسم فقرات مقترح قانون الاندية والعمل على انضاجه من خلال مشاركة المعنيين في ابداء ارائهم

