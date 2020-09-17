مواقع التواصل الاجتماعي “تشتعل”.. اعتقال شخصية جديدة داخل مطار بغداد.. هل كان ينوي “الهروب”؟

2020/09/17 | 17:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعتقلت قوة امنية بهاء عبدالحسين الساعدي مالك شركة “كي كارد” المسؤولة عن رواتب معظم الموظفين والمتقاعدين في العراق.

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