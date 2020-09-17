لا سُنَّة و لا إلزامية في التشريعات الإسلامية - سالم لعريض

2020/09/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض حادثة تأبير النخل تنفي وجود السنّةحادثة تلقيح النخل العبرة منها أننا غير مقيّدين بأفعال الرسول و أقواله إذا كانت لا تتطابق مع واقعنا و حقوقنا و علوم عصرنا"إذا أخبرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، أخطئ و أصيب ، وأنتم أعلم بأمور دنياكم"زدّ على ذلك أن الرسول قد أمر أن :" لا تكتبوا عنّي، ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه"أما الأخذ عن الفقهاء و شيوخ الفضائيات و السلاط ......





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