الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران - حامد فضل الله

2020/09/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران*الإمارات والبحرين توقعان اتفاق سلام مع إسرائيل.



هذه الخطوة التاريخية نحو التطبيع الكامل للعلاقات موجهة بالدرجة الأولى ضد إيران.



مما يعني تراجع مصير الفلسطينيين إلى الخلف مجدداًجيدو شتاينبرج**ترجمة حامد فضل الله برلينالاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هو ثالث اتفاق سلام بين الدولة اليهودية وأحد جيرانها العرب، ب ......





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