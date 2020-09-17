الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران - حامد فضل الله


الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران - حامد فضل الله
2020/09/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران*الإمارات والبحرين توقعان اتفاق سلام مع إسرائيل.

هذه الخطوة التاريخية نحو التطبيع الكامل للعلاقات موجهة بالدرجة الأولى ضد إيران.

مما يعني تراجع مصير الفلسطينيين إلى الخلف مجدداًجيدو شتاينبرج**ترجمة حامد فضل الله برلينالاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هو ثالث اتفاق سلام بين الدولة اليهودية وأحد جيرانها العرب، ب ......

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