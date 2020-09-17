الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران - حامد فضل الله

#حامد_فضل_الله الشرق الأوسط الجديد: التضامن الإسرائيلي والاِماراتي ضد إيران*الإمارات والبحرين توقعان اتفاق سلام مع إسرائيل.
هذه الخطوة التاريخية نحو التطبيع الكامل للعلاقات موجهة بالدرجة الأولى ضد إيران.
مما يعني تراجع مصير الفلسطينيين إلى الخلف مجدداًجيدو شتاينبرج**ترجمة حامد فضل الله برلينالاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هو ثالث اتفاق سلام بين الدولة اليهودية وأحد جيرانها العرب، ب ......
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