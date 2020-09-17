لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة

2020/09/17 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصطفى أديب، المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.وقال أديب من بعبدا “لقد عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة واتقفنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات”.

وأفادت قناة LBCI أن “قصر الإليزيه دخل بقوة على خط الاتصالات افساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد”.

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