وزير العمل يوعز بتسهيل الكفالات المصرفية لقروض الشاب وتفعيل قاعدة بيانات العاطلين

2020/09/17 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تـرأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اجتماعاً موسعاً مع اعضاء المشروع الوطني لتشغيل الشباب يوم الخميس الموافق ١٧-٩-٢٠٢٠ ضم وزارات (التخطيط، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي) والاتحاد العام للصناعات العراقي والمدير الاقليمي لبرنامج ابتكار الاعمال النرويجي .وناقش الوزير آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية بشأن المشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشرة بتاريخ ٨-٩-٢٠٢٠ والذي يعالج مشكلة البطالة عن طريق المشاريع المتوسطة والصغيرة باقامة مناطق تنموية صناعية او زراعية كبيرة، بما يتيح العمل لعشرة من الشباب كحد ادنى في المشروع الواحد، ممن اكملوا الثامنة عشرة من العمر ، من غير الموظفين أو المتقاعدين ويعمل على تطوير وتأهيل القطاع الخاص وتنشيط المجتمع بالعمل الجماعي وتطوير قدرات العاملين، إذ يندرج المشروع ضمن عنوان المشاريع الاستثمارية المتوسطة وفقاً لقانون الاستثمار العراقي رقم (13).واوعز الركابي بتسهيل الكفالات المصرفية للقروض حتى لا يكون هناك عائق امام الشباب العاطلين من العمل، مؤكداً ضرورة الاتفاق على اليات تنفيذ المشروع وفق توقيتات محددة وقانونية، موجهاً بتفعيل قاعدة بيانات العاطلين ومتابعة المتدربين منهم ودمج العمل الريادي وتشغيل الشباب.

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