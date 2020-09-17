العمل تدرس الية اصدار الماستر كارد وهويات تعريفية لذوي الاعاقة

2020/09/17 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن دراسة الية اصدار الماستر كارد وهويات تعريفية لذوي الاعاقة.جاء ذلك خلال عقد هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اجتماعاً دورياً لأعضاء مجلس الإدارة، الخميس، في مقر الهيئة برئاسة عصام عبد اللطيف محمد وبحضور المعنين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الاجتماع تناول مناقشة موضوع التعاقد مع الشركات لاصدار الهويات التعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة التي كفلها القانون بموجب المادة (3/تاسعا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (38) لسنة 2013 والية اصدر الماستر كارد للشمول الجديد وفق التعاقد الجديد مع المصارف على ان يتم اختيار المصرف من قبل المستفيد".واضافت" كما تمت مناقشة الخطط والسياسات المرسومة لعمل الهيئة لعام 2020 وتقرير توصيات الظل المقترحة في ظل جائحة كورونا، فضلا عن مناقشة الموازنة المالية السنوية للهيئة والتاكيد على المتابعة الميدانية مع مكتب الوزير ومجلس الوزراء ووزارة المالية لاستحصال تخصيصات مالية لصرف المتراكم للاعوام السابقة والشمول الجديد، وامكانية زيادة التخصيصات المالية ضمن الموزانة العامة للدولة لعام 2020 و2021 وذلك لشمول أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة".واكد رئيس الهيئة على" ضرورة التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية لتفعيل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وخاصة وزارة الصحة، لافتا الى ضرورة الوعي الطبي من خلال دورات للملاكات الفنية لتاهيل الاطباء من خلال عملهم مع الاشخاص ذوي الاعاقة عن طريق تدريبهم على حقوق الانسان".يذكر ان وزير العمل عادل الركابي وجه المجلس بالخروج بمجموعة من القرارات تنفذ على ارض الواقع وفقا للسياقات القانونية تتضمن تسهيل معاملات المستفيدين من ذوي الاعاقة والقضاء على الروتين الاداري وتقديم فضلى الخدمات لهم وضمان حصولهم على كامل حقوقهم وامتيازاتهم التي كفلها لهم القانون.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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