اعتقال مدير ومالك شركة كي كارد في مطار بغداد

2020/09/17 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اعتقلت قوة أمنية، اليوم الخميس، مدير ومالك شركة “كي كارد” بهاء عبدالحسين.وأفاد مصدر في تصريح صحفي ، بإن “قوة أمنية، اعتقلت مدير ومالك شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي، عندما كان ينوي الهرب خارج البلاد”.

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