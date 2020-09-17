وزير الخارجية: نطلب من دول الجوار احترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤونه

2020/09/17 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

طالب وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، دول الجوار باحترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤونه.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير الخارجية وخلال استضافته في النادي الصحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أشار إلى "رغبة العراق في إقامة علاقات متوازنة"، مطالبا "دول الجوار باحترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤونه"، مبينا أن "العراق دولة واعدة وتملك المستقبل".

وأضاف، أن "العراق يتطلّع إلى توسيع علاقاته مع الدول الأوربيّة، وتوسيع التعاون معها في المجالات كافة"، داعيا "الشركات الأوربيّة إلى الاستثمار خاصة في مجال الطاقة والصناعات النفطيّة والغازيّة".

ولفت إلى أن "العراق يسعى لإيجاد علاقات متوازنة مع دول الجوار، وعدم استخدام أراضيه ضد أي من دول الجوار"، مشدّداً على ضرورة "احترام سيادة العراق وحرمة أراضيه، وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية".

وأوضح أن وزير الخارجية تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسيّة والأمنية في العراق"، منوهاً بأن "العراق واجه تحدّيات عديدة منها الإرهاب وهبوط أسعار النفط العالميّة، وجائحة كورونا، وأنه يحاول التعامل مع فيروس كورونا بالتعاون مع الدول المختلفة"، لافتا إلى أن "تراجع أسعار النفط أدى إلى ما يشبه الأزمة الاقتصاديّة"، محذرا من أن "تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، وأنه يحاول إعادة تنظيم صفوفه في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقية".

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