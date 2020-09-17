اعتقال مالك شركة ’كي كارد’ بهاء عبدالحسين

2020/09/17 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت قوة أمنية، اليوم الخميس، مدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبدالحسين.

وأفاد مصدر لـ"ناس"، (17 أيلول 2020)، بإن "قوة أمنية، اعتقلت مدير ومالك شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي، عندما كان ينوي الهرب خارج البلاد".

وأمس الأول، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

وقال مصدر أمني لـ"ناس"، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه غداً على قاضي التحقيق".

وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم"، مؤكداً انها "ستعلن في الوقت المناسب قانونياً".

واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين"، مرجحاً أن "تشمل الحملة رؤوساً كبيرة" على حد وصفه.

وتابع أن "المرحلة المقبلة من هذه الحملة ستشمل عدداً من كبار المسؤولين المحليين".

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