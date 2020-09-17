واشنطن تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بحزب الله

2020/09/17 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وشخص واحد قالت إنه مرتبط بحزب الله اللبناني.

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