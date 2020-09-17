اعتقال مدير ومالك شركة ’’كي كارد’’ داخل مطار بغداد

2020/09/17 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

افاد مصدر مطلع، الخميس، 17 أيلول، 2020، باعتقال مدير ومالك شركة ’’كي كارد’’ داخل مطار بغداد، اثناء محاولته الهروب إلى خارج العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة تابعة للجنة مكافخة الفساد، اعتقلت مدير ومالك شركة كي كارد، بهاء عبد الحسين، في مطار بغداد قبل قليل اثناء محاولته الهرب إلى خارج العراق"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (17 أيلول 2020)، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني عادل خضير، ونجله في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية قامت باعتقال مدير المصرف، ونجله، بالإضافة إلى موظفين آخرين في المصرف".

وأضاف، ان "اعتقال مدير المصرف ونجله والموظفين حدث في السابع من أيلول الجاري، ولم يتم الإعلان عن الحادثة لغاية الآن".

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