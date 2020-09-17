الحلبوسي: المفلسون يحاولون ايهام الشعب وآخرها كذبة الربط السككي

2020/09/17 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، من اسماهم بالمفلسون بمحاولة ايهام الشعب بألاكاذيب.وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، “المفلسون كعادتهم يحاولون ايهام الشعب بأكاذيب”.واضاف رئيس المجلس، ان “آخرها كذبة الربط السككي”.وتاتي هذه التغريدة بعد ان قام الحلبوسي يوم امس بزيارة […]

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