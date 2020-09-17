إصابة جديدة بكورونا تدمر الهلال السعودي قبل ساعات من لقاء باختاكور بالابطال

2020/09/17 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أثببت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة الهلال السعودي، زيادة عدد إصابات الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 11 حالة ليصبح إجمالي الإصابات تكون فريق كامل.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره باختاكور الأوزبكي، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت بغداد المحلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لحساب المجموعة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وجاءت الأسماء المصابة بفيروس كورونا كالتالي:"ياسر الشهراني، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان"، بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي.

وأفادت النتائج الجديدة لفريق الهلال، انضمام عبدالله الحافظ إلى لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا، وبهذه النتائج سيخوض نادي الهلال مباراة باختاكورالقادمة بحارس واحد فقط وهو عبد الله المعيوف.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 9، فيما يأتي نادي باختاكور في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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