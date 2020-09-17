2020/09/17 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

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اعتقال بهاء عبد الحسين مدير ومالك شركة “كي كارد” في مطار بغداد من قبل قوة لجنة مكافحة الفساد

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