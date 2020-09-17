محلل امريكي : ستكون هناك فوضى لاشهر في اعقاب الانتخابات الرئاسية القادمة

2020/09/17 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ماكس باريت ، الخميس، انه وبغض النظر عن النتيجة او من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية ، فانه وبالنظر الى الخطاب المتبادل بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ستكون النتيجة النهائية للانتخابات محل خلاف كبير .

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن باريت قوله ” اعتقد اننا لانستطيع أن نتوقع على الأرجح معرفة النتيجة في يوم الانتخابات ، أو في الأسبوع التالي أو قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر وقد تكون هناك معركة قانونية لاحقة قد تستمر لأشهر طويلة”.

واضاف ان ” البعض من المحللين توقعوا سيناريو دستوري يكون فيه رئيس مجلس النواب الامريكي هو الرئيس اذا استمر الخلاف على النتيجة لاشهر عديدة سيكون خلالها فترة من الاضطرابات الاجتماعية والمظاهرات الجماهيرية الموجودة بالفعل وحوادث العنف والإرهاب المحلي وأعمال الشغب في المدن الأمريكية الكبرى ونشر أجهزة إنفاذ القانون مع ما يصاحبها من تدمير اقتصادي نتيجة الوباء وتسريح عدد كبير من العمال”.

وتابع أن ” كل المكونات التي تسبق يوم الانتخابات من أجل انفجار المزيد من الاضطرابات موجودة بالنظر إلى الظروف بغض النظر عن النتيجة ، حيث شجع ترامب خلال هذه الفترة من الاضطرابات الكثير من العناصر اليمينية المتطرفة في قاعدته ، ونرى كيف حدث ذلك في مدن مثل بورتلاند وأوريجون وكينوشا ، وويسكونسن”.

واشار الى أن ” إجراءات الدولة البوليسية الأكثر وضوحًا لدى ادارة ترامب هي إلهاء مثالي عن الطريقة الحقيقية التي يرغب هو والحزب الجمهوري في سرقة الانتخابات عن طريقها من خلال التهديد والعنف لكي يحصل على الولاية الثانية”.



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