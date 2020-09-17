القبض على مالك شركة 'كي كارد' اثناء محاولته الهرب خارج البلاد

2020/09/17 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افاد مصدر مطلع الخميس، بأعتقال، مدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبدالحسين اثناء محاولته الهرب خارج البلاد.

وقال المصدر لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي"، (17 أيلول 2020)، إن المدعو" بهاء عبد الحسين" الذي يملك شركة (كي كارد) تم اعتقالة من قبل قوة امنية اثناء محاولتة الهرب الى خارج البلاد من مطار بغداد الدولي، دون مزيد من التفاصيل".

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من الجهات الحكومية حول هذه الموضوع.

وكشف مصدر امني، في وقت سابق، قيام لجنة التحقيق بقضايا الفساد، باعتقال مدير عام صندوق التقاعد السابق احمد الساعدي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "ديجيتال ميديا ان ار تي"، ان "قوة بقيادة الفريق رئيس لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الاستثنائية، احمد ابو رغيف اعتقلت مدير عام صندوق التقاعد السابق احمد الساعدي في ساحة الوثبة وسط بغداد".

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