2020/09/17 | 18:47 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية الشوط الاول: الشرطة 1 x الاهلي السعودي 0 – دوري ابطال اسيا (د. 9 سعد ناطق ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/17 | 18:47.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول: الشرطة 1 x الاهلي السعودي 0 – دوري ابطال اسيا (د. 9 سعد ناطق )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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