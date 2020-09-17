الكاظمي يؤكد على دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بالفساد

2020/09/17 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ، على أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس […]

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