نائب : موازنة ٢٠٢٠ ستصل البرلمان الاسبوع المقبل

2020/09/17 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ سيصل مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لم يصل الى مجلس النواب لغاية الان”، لافتا الى ان “مجلس النواب لم يطلع على بنود الموازنة الى الان”.

واضاف ان “الموازنة ستصل مجلس النواب الاسبوع المقبل للاطلاع عليها وقراءتها ومن ثم التصويت”، مبينا ان “المعطيات الاولية للموازنة ستكون تشغيلية وسيكون العجز فيها بحجم كبير”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى مجلس النواب “حتى الآن”.



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