الكشف عن سبب عدم تواجد مدرب اللياقة البدنية في تدريبات النوارس

2020/09/17 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، عن سبب غياب مدرب اللياقة البدنية نصير عبد الأمير عن تدريبات الفريق.

وقال قاسم لـ /المعلومة/ إن “مدرب اللياقة البدنية نصير عبد الأمير، يغيب عن الوحدات التدريبية للفريق بسبب ظرف عائلي خاص”.

وأوضح أن “عبد الأمير سيلتحق قريباً بالتدريبات، خاصة اللاعبين بحاجة اليه لاستعادة لياقتهم البدنية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا وفترة راحة سلبية استمرت لستة أشهر”.

واستأنف الزوراء تدريباته أمس الأول بعد توقف دام ستة أشهر.



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